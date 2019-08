Conte vede Mattarella, poi l'incontro a Palazzo Chigi con Pd e M5s | Delrio: "Fatti passi avanti sul programma"

"A furia di pensare al male minore questo Paese si è fatto solo male assoluto: i poveri sono raddoppiati, le pmi sono state fregate da norme assurde filo banche (pignoramento capannoni e case per ultime rate non pagate, per esempio), i risparmiatori traditi e tanto altro". Lo ha affermato il senatore M5s Gianluigi Paragone, aggiungendo: "Per realizzare il male minore, l'Europa ha fatto felici multinazionali, ceo e top manager: mai come in questi anni di neoliberismo (Sempre sostenuto in Italia dal Pd)".