Calenda contro il M5s: "Zingaretti ripensaci, apriamoli come cozze"

"Zingaretti ripensaci. Come si dice a Roma, apriamoli come cozze". E' il messaggio che Carlo Calenda ha inviato su Twitter al segretario dem, allegando una foto che sintetizza le tensioni che si sono scatenate tra Pd e M5s dopo le ultime dichiarazioni di Di Maio. L'europarlamentare, che ha abbandonato il Pd dopo che la direzione aveva deciso di avviare le trattative per un governo giallorosso, ha anche aggiunto su Facebook: "Vi siete rotti o no degli ultimatum di chi ci chiamava il Partito di Bibbiano? Quanti schiaffi dovete prendere prima che vi torni la voglia di combattere?"