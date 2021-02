Conte: "Schieramento con Pd-Leu prospettiva a cui credo molto" 

LaPresse

"Quello con Pd e Leu è un progetto che non ho declamato a caso ma che abbiamo iniziato anche a realizzare: ha già prodotto dei risultati, altri sono in corso di completamento, altri vanno ancora elaborati e realizzati". Così Giuseppe Conte, sottolineando come questa sia "una prospettiva a cui credo molto. Ci credo molto da politico, da privato cittadino e da ex presidente del Consiglio".