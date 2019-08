Conte: Salvini senza coraggio, mi assumo responsabilità, vado al Colle

"Non possiamo, se amiamo le istituzioni e i cittadini, affidarci a tatticismi, giravolte verbali che faccio fatica a comprendere. Io apprezzo la coerenza logica e la linearità". Lo ha detto il premier Conte nella replica al dibattito al Senato soffermandosi sul ritiro della mozione di sfiducia da parte della Lega. "Se c'è mancanza di coraggio, non vi preoccupate, me ne assumo io la responsabilità davanti al Paese. Io vado al Colle", ha concluso.