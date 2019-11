Conte ristruttura casa a Palazzo Chigi, fatture per 23mila euro

Come rivela "Il Tempo", il premier Conte si fa casa a Palazzo Chigi: circa 23mila euro per i lavori di ristrutturazione. L'inviato di "Stasera Italia" Michel Dessì ha intervistato il giornalista Alberto di Majo, che commenta: "Per chi ha contestato i privilegi, poi goderne stona".



L'appartamento del premier si trova al terzo piano di Palazzo Chigi e le spese sarebbero dovute, stando a quanto riportato su alcuni documenti, anche all'installazione di una porta blindata antifurto e una cabina doccia avveniristica, con otto idrogetti regolabili a effetto massaggiante.



"Le indiscrezioni dicono - prosegue Di Majo - che il premier Conte avrebbe deciso di traslocare e quindi di andare a vivere stabilmente a Palazzo Chigi, dunque ha dato avvio a una ristrutturazione".