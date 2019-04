Conte: "Risarcimenti per i truffati delle banche? Forte unità d'intenti, risolveremo in Cdm"

L'accordo - Dopo il pressing serrato di Lega e M5s, che hanno trovato sponda nel premier, sembra trovata la soluzione sui rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche. Ma il fondo istituito con la legge di Bilancio non sarà messo nel decreto crescita atteso nel prossimo Consiglio dei ministri bensì verrà solo esaminato il decreto vero e proprio per i rimborsi che porterà la firma di Giovanni Tria. Un accordo di massima su cui dovrà vigilare il premier, che prende anche questo dossier in mano. E dovrà tenere in conto la necessita' di mettere al riparo i funzionari del Mef da possibili procedimenti della Corte dei conti.



Aumento del reddito di 1.621 euro fino al 2021 - Il premier ha poi parlato delle misure contenute nella Manovra. In base al documento del Mef presentato al Parlamento, si stima che il reddito disponibile pro capite "aumenterà di 1.621 euro da qui al 2021 grazie alle misure incluse nella nostra Manovra", ha precisato Conte. "Mi riferisco in particolare al reddito di cittadinanza, a Quota 100, al piano straordinario di assunzioni nel pubblico impiego, all'estensione del regime forfettario delle partite Iva e a molte altre misure".