Conte: "Non lascioalla fine del mio mandato ma non fonderò un partito"

"Non mi vedo novello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso della vita pubblica. La politica non è solo fondare un partito, essere leader o fare competizioni elettorali. Ci sono mille modi per dare un contributo al proprio Paese". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, precisando che resterà in politica: "Non voglio fondare un partito, ma dare un contributo concreto al Paese".