Conte: orgoglioso di quanto fatto finora, è una corsa a ostacoli | Azzolina alla Scuola, Manfredi alla Ricerca

Davanti a noi abbiamo da fare una maratona di tre anni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di fine anno. "Sono orgoglioso del mio governo e di quanto abbiamo fatto finora, percorrendo una corsa ad ostacoli, primo fra tutti la messa in sicurezza dei conti pubblici, e il reperimento dei 23 miliardi per disinnescare l'Iva". Sul governo: "Un mio ter? Per carità, avanti con questo governo", ha aggiunto.

"Gennaio sarà l'occasione per fermarsi a riflettere e confrontarsi per cercare di rilanciare l'azione di governo. Già scegliere l'ordine temporale delle misure da adottare sarà una scelta politica, nell'interesse dei cittadini e del Paese, ha detto ancora il premier Conte durante la conferenza stampa di fine anno, sottolineando che "abbiamo già presenti alcune priorità" tra cui "vogliamo snellire la macchina burocratica".

Ridurre pressione fiscale "Abbiamo da rilanciare il sistema fiscale, semplificare e rimodulare e ridurre le aliquote, per abbassare la pressione fiscale, ha aggiunto il premier Conte. Qualsiasi premier ha preannunciato lo stesso obiettivo, io dico che se vogliamo evitare la bancarotta e una procedura di infrazione (europea, ndr) che ci farebbe molto male, dobbiamo lavorare in maniera molto seria".

Evasione fiscale è un furto L'evasione fiscale è "un furto" e va combattuta per abbassare le tasse ed evitare "la bancarotta", ha aggiunto Conte. "Se non vogliamo mandare il Paese in bancarotta, esporre il Paese a una procedura di infrazione che ci farebbe molto male - ha spiegato - dobbiamo lavorare in modo serio e credibile, l'unica strada sera e credibile che posso offrire è contrastare l'evasione fiscale

Snellire la burocrazia "Nessuno può illudervi che questa riforma sia facile, occorre un orizzonte temporale ampio, è una delle riforme tecnicamente più difficili, ha detto il premier parlando dello "snellimento burocratico", indicato tra le priorità della prossima azione di governo.

Riforma e digitalizzazione Pa costa poco ma grandi risultati "Se riusciremo a digitalizzare e innovare la Pubblica amministrazione offriremo ai cittadini e alle imprese migliori servizi", "lo Stato non sara' per le imprese un limite e una costrizione" ed e' "una riforma a piccolo impatto economico ma con grandi risultati", ha detto il presidente del Consiglio.

Solo due gradi giudizio per giustizia tributaria "Dovremmo lavorare per velocizzare i processi: questo sarà un pilastro del nostro disegno riformatore. Siamo molto ambiziosi, dobbiamo mettere mano alla giustizia tributaria. Il mio obiettivo e' quello di ridurre un grado di giudizio, per la giustizia tributaria devono essere sufficienti solo due gradi".

Infrastrutture: serve manutenzione più efficace "Bisogna lavorare per incrementare le infrastrutture, migliorare e manutenerle in modo efficace: quello che abbiamo osservato fino qua non ci piace. Serve una manutenzione piu' efficace, ordinaria e straordinaria".

Non sprecare occasione d'oro, polemiche non ci fanno bene "Vogliamo riscoprire il senso di comunità, noi come squadra vogliamo rivolgerci ai cittadini e rilanciare il concetto di politica, senza proclami e gesti eclatanti, senza abbandonarsi e lasciarsi distrarre da polemiche. Non dobbiamo sprecare un'occasione d'oro. Nessuna forza politica alimenta il consenso con le polemiche. Le polemiche non ci fanno bene", ha precisato Conte.

Separare scuola da università: due ministeri Per il "dopo" Fioramonti, il premier Giuseppe Conte ha affermato: separeremo la scuola dall'Università, quindi ci saranno due ministeri. Lucia Azzolina sarà ministro per la Scuola, Gaetano Manfredi andrà alla Ricerca