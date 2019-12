Conte: "Rendere più difficili i passaggi da un gruppo parlamentare all'altro"

Saranno tanti gli strascichi politici dopo l'addio di tre senatori al M5s per passare alla Lega. Un duro colpo per il Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio e un duro colpo da assorbire per l'intera maggioranza, che vede i propri numeri a Palazzo Madama sempre più risicati. Dopo Luigi Di Maio, che ha parlato esplicitamente di mercato delle vacche, è intervenuto il premier Conte il quale, dopo aver mandato un messaggio a tutti i parlamentari che appoggiano il suo governo ("Non conviene scommettere su Salvini, arriveremo fino al 2023") da Bruxelles ha affrontato il tema dei cambi di casacca in corsa: per Conte bisogna trovare una soluzione al più presto.