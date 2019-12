Senatori in fuga dal M5s, la strigliata di Conte: "Non scommettete su Salvini"

Dopo i cambi di casacca di tre senatori M5s , passati alla Lega in dissenso sul nodo Mes con il governo, Giuseppe Conte bacchetta i transfughi e avverte: "Chi vuole scommettere su Salvini lo faccia pure ma dovrà aspettare alcuni anni prima di governare". Evidente l'irritazione per l'addio di Ugo Grassi , che ha espresso in Aula il suo parere contrario sul meccanismo del Salva-stati, e al quale si sono aggiunti Francesco Urraro e Stefano Lucidi.

Cambi di casacca e numeri in Senato "Non mi fate parlare dei cambi di casacche", ha scandito Conte parlando, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, ai giornalisti che gli chiedevano se lo preoccupasse la tenuta della maggioranza visti gli ultimi avvenimenti. Dopo la stoccata però il premier non va oltre e afferma, proprio in merito all'uscita di Grassi: "Non entro nelle posizioni del singolo parlamentare" e chiarisce: "Io sono concentrato sulla maggioranza che ho. Mercoledì sia alla Camera sia al Senato i numeri sono stati chiari Adesso c'è da approvare la Manovra, ci sono tutte queste misure, bisogna vararle e porle a disposizione delle urgenze del Paese, dei bisogno dei cittadini. Quindi, va benissimo la polemica politica, benissimo il dibattito, che va coltivato, alimentato in tutte le sedi opportune: ma qui si tratta di misurarsi sulle azioni concrete, sulle misure di riforma e noi dobbiamo offrire risposte e concentrarci su questo".

Lunedì vertice di maggioranza Nel frattempo, il presidente del Consiglio ha già convocato per lunedì sera a Palazzo Chigi un vertice con i capi delegazione dei partiti di maggioranza, che si vedranno dopo il voto di fiducia in Senato sulla Manovra per il primo step della verifica, in vista del cronoprogramma, in attesa di nodi spinosi che vanno dal dossier giustizia alle questioni Ilva e Alitalia, tutt'altro che risolte.