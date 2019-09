Conte: "Oggi inizia una nuova stagione riformatrice" | "Subito il taglio dei parlamentari, cambiare patto stabilità"

Standing ovation della maggioranza, in Aula alla Camera, al passaggio del premier sulle offese degli ultimi giorni sui social ad alcuni ministri donna, tra cui Teresa Bellanova e Paola De Micheli. Non pochi gli applausi di solidarietà anche dai banchi dell'opposizione di centrodestra. "Non posso non stigmatizzare, ancora una volta, gli ignobili attacchi indirizzati, nei giorni scorsi, a due mie ministre, la senatrice Teresa Bellanova e l'onorevole Paola De Micheli, alle quali rinnovo la mia partecipe vicinanza", ha detto il premier.