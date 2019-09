Conte oggi a Bruxelles: "La Manovra? Si fa in Italia"

Incassata la fiducia anche al Senato, Conte è oggi a Bruxelles per una serie di incontri, da von der Leyen a Juncker, mentre a Roma l'attenzione è sulla nomina di 42 sottosegretari in un clima non proprio disteso. In serata vertice di maggioranza. Sulla Manovra il premier assicura che "si farà in Italia", sottolineando l'autonomia da Bruxelles.