Conte: "Nostra linea non recessiva, Juncker sbagliò sulla Grecia"

"Siamo convinti della nostra politica economica, siamo qui per far crescere il Paese, non per avviarlo su una china recessiva". Così il premier Giuseppe Conte replica al presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. "Quando dice che sbagliamo direzione - prosegue - rispondo che ha sbagliato lui direzione sulla Grecia. Lo dico con la massima cordialità: prima di attribuirci un torto mi lasci dialogare e aggiornarlo sui conti".