Conte: "Non condivido chi dice che l'elezione di Trump sarebbe un pericolo per la democrazia"

"Nella sua intervista Giuseppe Conte offre la sua visione di una alternativa politica ed elettorale a Meloni, e, aggiungerei, Salvini. Il passaggio, però, che lascia abbastanza senza parole è quello su Trump", osserva il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova. "Non si può negare che la vittoria di Trump - prosegue Della Vedova - sarebbe un pericolo per la democrazia americana e quindi mondiale basata sullo stato di diritto. E non è vero, come dice Conte, che la libera scelta dei cittadini non può essere una minaccia per la democrazia: lo è stata drammaticamente in Europa ed in Italia nel secolo scorso e può tornare ad esserlo quando dei populisti demagoghi senza scrupoli che negano la realtà, riescono a catturare il consenso", conclude.