Conte: "Misure non sono in discussione, politica non soffi sul fuoco"

Ufficio stampa

"Queste misure non sono in discussione. Piuttosto vanno spiegate a una popolazione in sofferenza". Lo scrive il premier Giuseppe Conte in merito al nuovo Dpcm. "Non abbiamo deciso queste chiusure indiscriminatamente. Puntiamo a ridurre momenti di incontro e afflusso sui mezzi". Sulle critiche arrivate anche da esponenti della maggioranza, Conte aggiunge: "La politica non soffi sul fuoco del malessere sociale per qualche consenso nei sondaggi".