Conte: "Interrompere il processo di evoluzione del M5s è antidemocratico" | "Benissimo se l'assemblea dice che devo andare a casa"

Beppe Grillo intende il suo ruolo di garante "come un ruolo da interdittore. In realtà il ruolo del garante è una figura che riconosce il ruolo del fondatore, e anche di chi dovrebbe esprimere un'autorità morale, dovrebbe continuare a essere punto di riferimento, un padre nobile" altrimenti "non funziona perché diventa antidemocratico", ha aggiunto l'ex premier. "Non ho mai parlato male di Grillo, perché non ne ho motivo, non ho motivo di non essere riconoscente rispetto a chi ha realizzato questo progetto con Casaleggio. Un progetto che ovviamente deve evolvere", ha osservato.