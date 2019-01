Conte: "In caso di estrema violenza valutare la chiusura degli stadi"

Salvini: "Sospendere le partite è la sconfitta del calcio" - "Sono convinto che chiudere le curve e sospendere le partite per colpa di pochi delinquenti sia la sconfitta del calcio". Questa la posizione espressa invece su Twitter dal vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo che il Napoli ha confermato l'intenzione di fermarsi in caso di cori razzisti durante le sue partite. "Dedicherò tutto me stesso - ha aggiunto il ministro - per sradicare la violenza dentro e fuori gli stadi, che devono rimanere luoghi colorati e di sana passione sportiva".