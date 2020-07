Conte: "FI partito più dialogante anche se è all'opposizione"

"Non mi faccia commentare le persone in astratto". Così il premierha risposto a una domanda sull"assist' lanciato nei giorni scorsi da Romano Prodi al partito di Silvio Berlusconi, ospite diin onda su Rete4. L'ex presidente del Consiglio aveva dichiarato: "Per rafforzare la maggioranza c'è bisogno di obiettivi in comune".

A tal proposito, il premier ha definito Forza Italia come: "Il partito che, pur restando all'opposizione, mi sembra il partito più costruttivo e dialogante - e ha aggiunto - questo non vuol dire che vorrei Forza Italia al governo, il mio è un giudizio di merito".

Una battuta anche sulla posizione di Angela Merkel e dell'Europa sul Recovery Fund: "Tutti in questo momento di emergenza sono nostri alleati, non è un negoziato con vincitori o perdenti. Saremo tutti vincitori o perdenti".