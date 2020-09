Conte: "Entro venerdì navi per trasferire migranti e svuotare hotspot di Lampedusa"

Conte: "Stop adempimenti e versamenti per Lampedusa" Il premier ha quindi spiegato le misure previste dal governo a sostegno dell'isola. "Lampedusa - ha quindi sottolineato Conte - merita misure economiche di favore, con specifico riguardo a sospensione di adempimenti e versamenti, anche arretrati. La sofferenza economica, e non solo, merita una risposta forte dello Stato".

Conte: "Rafforzeremo il programma di rimpatri"Quanto alle misure studiate per contenere flussi e sbarchi, Conte ha spiegato che "si è appena formato il governo tunisino e ora ci sono le premesse per intensificare i rimpatri. Confidiamo di rafforzare il programma dei rimpatri utilizzando anche sistemi più flessibili, inclusi trasporti marittimi. Rafforziamo il pattugliamento delle acque internazionali, intensificando le unità navali dell'operazione Pelage per il contrasto dei traffici illeciti. In accordo con le autorità tunisine miriamo a ottenere un effetto deterrente rispetto a eventuali nuove partenze".

"Vi è poi il livello di gestione europeo: abbiamo coinvolto la Commissione europea e i ministri Di Maio e Lamorgese sono stati in Tunisia con i Commissari europei Johansson e Várhelyi proprio per impostare soluzioni europee", ha aggiunto il premier.

Musumeci: "Con governo restano diversità di vedute" Al termine dell'incontro il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha però sottolineato che"restano diversità di vedute con il governo, che ha proposto alcune iniziative ma slegate da un calendario, al di fuori di scadenze precise".