Conte dal Papa: "Incontro toccante, rinnova il mio impegno"

Il premier Giuseppe Conte ha avuto un colloquio con Papa Francesco in Vaticano, dove il Santo Padre gli ha concesso un'udienza privata. E' stato, ha detto il presidente del Consiglio, "un incontro toccante, in cui ci siamo confrontati sulle disuguaglianze sociali, sulle migrazioni, sulla pace". L'occasione, ha ripreso, "mi rinnova nell'impegno politico a operare per migliorare la società e rendere tutti partecipi del nostro progetto di benessere".