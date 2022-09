Conte: dal governo altri 10 miliardi di investimenti militari, M5s lo bloccherà

"Vi do una chicca.

La prossima settimana il governo nel silenzio generale porterà nella competente commissione alla Camera dei decreti per aumentare di 10 miliardi gli investimenti militari". E' quanto sostiene il leader M5s, Giuseppe Conte, che prosegue: "Questo governo che non vuole far approvare un emendamento per sbloccare la cessione dei crediti del Superbonus, con la complicità di tutte le forze politiche, trova negli ultimi istanti di vita istituzionale il tempo per far approvare ingenti investimenti militari. Troveranno il M5s a bloccare questa strada".