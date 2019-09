Conte: "Da Macron piena disponibilità su ridistribuzione migranti"

Per il premier Giuseppe Conte "è essenziale per l'Ue che volti pagina in direzione di una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi migratori". Il presidente del Consiglio, nella conferenza stampa seguita all'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, ha detto di aver "avuto la piena disponibilità per un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione e per una gestione efficace dei rimpatri".