Conte:"Con ok a dl Crescita l'Italia fa sistema e rilancia economia"

"L'approvazione del decreto Crescita è il segnale di un Paese che fa sistema e rilancia l'economia". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il via libera definitivo del Senato. "Agevolazioni fiscali per le imprese, promozione degli investimenti privati, tutela del made in Italy: il governo è con i cittadini per continuare a crescere. Insieme", aggiunge il premier.