Conte: "Con il dl semplificazione lo Stato aiuta chi fa impresa"

"Con il decreto semplificazione lo Stato non è più un nemico, ma un sostegno per chi vuole fare impresa". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte, sottolineando che lo Stato "non deve essere fonte di problemi, ma artefice di soluzioni. E' ora che il settore pubblico si assuma la responsabilità per le criticità che ha contribuito a determinare: ci sarà presto un sistema per pagare buona parte dei debiti alle imprese".