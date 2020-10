Covid, Conte: "Ci aspettano settimane difficili, difendere salute ed economia"

Le misure del Recovery Fund "ci aiuteranno a ripartire" dopo e durante la pandemia. Lo ha detto Giuseppe Conte spiegando che "dobbiamo uscire da questo momento difficile e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti". Il premier ha sottolineato che è importante "proteggere la salute per proteggere l'economia" aggiungendo che "ci aspettano settimane complesse" e ha promesso "l'assegno per le famiglie con figli e nuovi aiuti per gli italiani in difficoltà".

"La guardia resti alta" - "I mesi passati - ha spiegato il presidente del Consiglio parlando inviando un videomessaggio all'assemblea del Cna - hanno costituito una prova difficile, per la comunità e per l'economia. A causa del ritmo del contagio anche questi giorni e le prossime settimane si preannunciano complesse, non potremo abbassare la guardia, perché se non proteggiamo la salute dei cittadini non proteggiamo l'economia".

"Consapevoli che alcune misure non sono state tempestive" - Conte ha ammesso "che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria e che le amministrazioni pubbliche nel loro complesso possono senz'altro migliorare le loro performance, in particolare nella capacità di aiutare rapidamente e concretamente le imprese creando un contesto favorevole agli investimenti".

L'appello: "Uniamo le forze" - E infine, il premier ha detto: "Vorrei rivolgervi un appello: uniamo le forze nel segno della reciproca fiducia per cambiare l'Italia, per non lasciare indietro nessuno, le porte del governo rimarranno sempre aperte".