Conte chiude alla Lega, Pd: "Bene, aiuta a fare chiarezza"

"Le parole di Conte aiutano a fare chiarezza. Bene che l'esperienza con la Lega sia finita e non ripetibile. Accolgo il suo invito a lavorare a un progetto riformatore e a non fermarsi sui nomi". Lo ha detto il capogruppo Pd Andrea Marcucci,commentando le parole del premier Giuseppe Conte da Biarritz sulla fine dell'esperienza con il Carroccio e la necessità di porre i programmi davanti ai nomi per un eventuale nuovo governo.