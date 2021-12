Conte: "Basta con far west delle delocalizzazioni, governo intervenga"

IPA

"Acceleriamo ora l'iter delle misure chiamate a tutelare i lavoratori da un far west di delocalizzazioni, licenziamenti e precariato. A noi tutto questo non sta bene e diciamo basta". Lo ha scritto Giuseppe Conte sui social, sottolineando che "il Movimento 5 Stelle è la forza politica che ha voluto fortemente il blocco dei licenziamenti durante la pandemia. Non staremo di certo a guardare in un momento del genere. Il Governo intervenga immediatamente".