Conte: banche italiane solide, nessuna ragione per intervento Stato

Il sistema bancario italiano "è ben capitalizzato e abbiamo un'esposizione molto bassa ai derivati se comparata all'esposizione di altri Paesi membri. Non c'è ragione di un intervento diretto e sistemico dello Stato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al Forum economico mondiale di Davos. "Abbiamo preparato strumenti per Carige, se necessario abbiamo i mezzi per proteggere i risparmiatori, ma la soluzione primaria è privata", ha aggiunto.