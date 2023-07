Conte attacca il governo Meloni: "Prepara un incendio sociale"

Giuseppe Conte attacca, senza mezze misure, le politiche del governo Meloni.

Per il leader del M5s, infatti, "abbiamo un esecutivo reazionario e della restaurazione. Getta benzina sul fuoco. In modo consapevole sta programmando un incendio sociale". "Sul piano interno hanno una visione: il darwinismo sociale. Hanno detto: 'vogliamo consentire a chi vuol fare di fare'. Ma se uno non ha da mangiare che può fare? Si può solo disperare. Hanno usato un principio di meritocrazia fasullo e ci hanno dato solo delle prese in giro", afferma l'ex premier, che si trova a un convegno a Roma, con la segretaria del Pd Elly Schlein.