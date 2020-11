Conte alla Uil: "Il governo scrive la Manovra, mai parlato di concertazione"

Ansa

Si è svolta in un clima teso il confronto fra governo e sindacati sulla Manovra. "Ho incontrato decine di volte i sindacati, ma non ho mai parlato di concertazione", ha detto Giuseppe Conte al segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "La Uil in passato ha mai scritto una Manovra con l'esecutivo?", è la domanda rivolta dal premier a Bombardieri, che ha lamentato di essere stato chiamato al tavolo solo dopo il via libera del Cdm.