Conte a Coldiretti: "Vi voglio nostri alleati per un green new deal"

"Lancio una provocazione: voglio Coldiretti alleata del governo in questo progetto di green new deal, per realizzare un'Italia più verde". Così Giuseppe Conte è intervenuto al Villaggio Coldiretti a Bologna. Sulle tasse sul gasolio ha chiarito: "Non vi vogliamo mettere in difficoltà. Bisogna progettare il futuro oggi tutti insieme. Noi vi aiuteremo con incentivi, non con penalizzazioni. Ci siete?".