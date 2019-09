Conte 2, il nuovo governo giura | Gentiloni commissario Ue: "Onorato di contribuire alla nuova stagione"

Nel Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha spiegato di aver comunicato alla presidente Ursura Von Der Leyen il nome di Paolo Gentiloni come membro italiano della nuova commissione e l'ex premier ha ringraziato "il presidente del consiglio per l'incarico conferitomi. E' una responsabilità che mi onora. Cercherò con tutte le forze con il mio lavoro di contribuire a una nuova stagione positiva per l'Italia e per l'Europa".