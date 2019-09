Conte 2, il nuovo governo giura al Quirinale

Il governo dovrà lavorare "con spirito costruttivo", in una dinamica di coalizione, facendo "sintesi" sui diversi temi, "con collaborazione e non competizione". Lo ha detto Dario Franceschini, capo delegazione Pd al governo, intervenendo in Consiglio dei ministri dopo il premier Giuseppe Conte e il leader M5s Luigi Di Maio. Insomma, ha sottolineato, la dinamica sarà non quella di una spartizione di temi e tantomeno di un "braccio di ferro continuo".