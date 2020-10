Contagi in aumento, ministro Azzolina: non chiuderò le scuole

Il numero dei contagi sale in tutta Italia, ma il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, non vuole cedere all`idea che la scuola stia diventando un ambiente fertile per il Covid-19. "Abbiamo dei protocolli ed è fondamentale che siano rispettati in modo omogeneo su tutto il territorio". E ricorda: "Il primo bilancio serio arriverà a metà ottobre, ma stiamo monitorando la situazione e i contagi registrati a scuola sono molto bassi".