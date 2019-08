Meloni: "Unica possibilità il voto" | Pd: "Disponibili a un governo ma di svolta" | Berlusconi: "FI non si allea con chi ha contrastato"

"E' la declinazione dei contenuti che fa la differenza. Non è che noi abbiamo votato ieri il decreto Sicurezza bis e di colpo ci rimangiamo tutta una strategia messa in campo nel paese. Perché per me la tutela delle frontiere è fondamentale, come lo è la vita umana della persone. Il prossimo governo, indipendentemente da chi sarà a formarlo, dovrà lavorare sui rimpatri". E' quanto dichiarato dal sottosegretario M5s Stefano Buffagni.