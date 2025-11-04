Obblighi NCC, la Consulta dichiara illegittime le norme del decreto

Il servizio taxi e il noleggio con conducente (NCC) appartengono entrambi al trasporto pubblico non di linea, ma si distinguono per modalità operative e ambiti di esercizio. I taxi possono sostare su suolo pubblico e rispondere a chiamate dirette da parte dell'utenza, offrendo corse immediate e non prenotate. Gli NCC, invece, operano esclusivamente su prenotazione, con partenza da una rimessa o da aree specifiche autorizzate, e praticano tariffe concordate preventivamente con il cliente. La distinzione è prevista dalla legge 21 del 1992, che regola in modo differenziato le due attività per evitare sovrapposizioni e garantire l'equilibrio tra servizio pubblico e iniziativa privata.