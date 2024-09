Nuova fumata nera in Parlamento, riunito per eleggere un giudice della Corte costituzionale. Le Camere, convocate in seduta comune, sono infatti chiamate a sostituire l'ex presidente della Consulta, Silvana Sciarra, che ha concluso il suo mandato l'11 novembre 2023. Ma anche il settimo scrutinio si è concluso senza alcuna scelta.