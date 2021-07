ansa

Via libera del Consiglio dei ministri ad alcune misure urgenti per tutelare i lavoratori delle aziende in crisi. Le norme si applicano, in via eccezionale, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e prevedono la concessione del trattamento di integrazione salariale, per massimo tredici settimane, fino al 31 dicembre.