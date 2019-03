Congresso delle famiglie, Di Maio: "A Verona stile medievale"

"Verona? Uno stile medievale. Qui guardiamo al futuro". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, riferendosi al Congresso delle famiglie e sottolineando che "non c'è contrapposizione tra tipi di famiglie". Il ministro ha poi lanciato un messaggio a Matteo Salvini: "Io non faccio propaganda sulle famiglie. Tutti le abbiamo a cuore, il tema è sono le soluzioni al problema. Se la soluzione è fomentare odio o sminuire il ruolo della donna per me non lo è".