Congresso della Lega, Salvini: "Funerale del vecchio partito? Oggi è il battesimo per rilanciare l'Italia"

"Oggi è l'inizio di un bellissimo percorso, è il battesimo di un movimento che ha l'ambizione di rilanciare l'Italia nel mondo". Lo ha detto Matteo Salvini , entrando all'Hotel Da Vinci di Milano per il congresso della Lega, a chi gli ha chiesto se sia il funerale del vecchio partito. Il leader del Carroccio è arrivato con un presepe in mano donato da artigiani campani.

Bossi al congresso, applausi e standing ovation Scopo del congresso è quello di modificare lo statuto federale del movimento fondato da Umberto Bossi nel febbraio 1991, come federazione delle forze politiche autonomiste allora esistenti. E lo stesso fondatore a sorpresa si è presentato all'appuntamento, nonostante la sua partecipazione fosse data come incerta a causa delle sue condizioni di salute. Il senatore è infatti arrivato su una carrozzina.

Bossi: "Se Salvini vuole il simbolo raccolga le firme" Dal paco il fondatore e senatore ha detto: "Se Salvini vuole avere la possibilità di avere il simbolo della Lega nel partito che sta facendo, deve raccogliere le firme". Ed ha poi aggiunto che "questo congresso nella sostanza dà la possibilità di avere il doppio tesseramento, sarà possibile essere iscritti alla Lega e alla Lega per Salvini. Questo glielo possiamo concedere, siamo noi che concediamo non è Salvini che ci impone. Salvini non può imporci niente, lo diciamo con franchezza".

Bossi: "Le Sardine? Non sottovalutarle" Umberto Bossi ha anche parlato del movimento delle Sardine: "Non bisogna sottovalutarle, sono una operazione intelligente, rappresentano la spunta sociale contro il Palazzo. All'inizio lo abbiamo fatto anche noi della Lega. Le Sardine non diventeranno un partito, il partito c'è già e si chiama Pd". Il fondatore ha poi ribadito quando già detto da Salvini; "Oggi non si chiude nessun partito, non c'è nessun funerale alle porte".

Salvini con sfondo tricolore su FacebookaIl leader della Lega ha scelto una foto con il tricolore come sfondo per il primo post su Facebook nel giorno del congresso. "Niente e nessuno - ha scritto - mi toglierà mai il sorriso e la voglia testarda di lottare per quello splendido Paese chiamato Italia".

Gregoretti, Salvini: "Grillo e Di Maio sono senza dignità" A margine del congresso, Salvini ha parlato del caso della nave Gregoretti e dell'accusa di sequestro di persona. Dure le parole nei confronti di Beppe Grillo e Luigi Di Maio: "Da loro non mi aspetto più nulla, penso che abbiano lasciato per strada qualsiasi tipo di dignità e di senso dell'onore. Non si lamentino se poi gli elettori ed eletti dei 5 Stelle, che invece la dignità la mantengono, fanno altre scelte. Però auguri, ognuno raccoglie quello che semina, chi semina tradimento raccoglie tradimento".