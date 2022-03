Congedo parentale indennizzato fino a 12 anni, Orlando: ok dal Cdm

Il governo ha infatti approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee che "estendono i diritti dei lavoratori e introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro". Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro Andrea Orlando precisando che, tre la misure, c'è l'aumento del limite di età da 6 a 12 anni del figlio per cui si può chiedere il congedo parentale.

Più mesi di congedo

- Inoltre, i mesi di congedo coperti da indennità, che corrisponde al 30% della retribuzione, salgono da sei a nove in totale.

Paternità e indennità per le madri lavoratrici

- Entra inoltre pienamente a regime la nuova tipologia di congedo paternità obbligatorio di 10 giorni, mentre si prevede l'aumento da 10 a 11 mesi in caso di genitore solo. Viene poi viene esteso il diritto all'indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste anche per gli eventuali periodi di astensione dal lavoro anticipati per gravidanza a rischio.

