Confindustria: "Governo non ha più alibi, ora chiediamo soluzioni"

"Noi chiediamo soluzioni. Dopo sette mesi di governo non ci sono più alibi, sono loro che devono mettere in campo gli interventi giusti per la crescita". Lo afferma parlando del governo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Nel parlare delle le relazioni tra gli industriali e l'esecutivo Boccia dice: "Abbiamo difficoltà a capirci". Secondo il leader degli industiali, poi, bisogna smettere di "dare ora la colpa di tutto all'Europa.