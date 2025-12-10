Evasione fiscale e autoriciclaggio: confermata condanna a 4 anni per Irene Pivetti

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione a Irene Pivetti, ex presidente della Camera, per evasione fiscale e autoriciclaggio. La decisione riguarda operazioni commerciali risalenti al 2016 che, secondo l'accusa, avevano un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Il procedimento giudiziario aveva come elemento centrale una serie di transazioni relative alla vendita di tre vetture Ferrari Granturismo: operazioni che sarebbero state utilizzate per riciclare fondi provenienti da condotte fiscali illecite.