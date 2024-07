Concorrenza, Urso: "Il ddl sarà sul tavolo del Cdm tra pochi giorni"

La legge sulla Concorrenza sarà discussa nei prossimi giorni in Cdm. Lo assicura il ministro di Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, spiegando che il ddl non è in calendario nella riunione di lunedì 22 luglio ma precisando che la parte del suo ministero "è assolutamente completa". "Entro pochi giorni - garantisce - sarà un provvedimento approvato dal Cdm. Tra l'altro è uno degli obiettivi del Pnrr. Siamo perfettamente in linea per concludere il lavoro entro fine anno".