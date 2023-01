Balneari, Forza Italia: "Serve un rapido confronto di maggioranza"

Forza Italia fa pressing sulle concessioni balneari.

"Riteniamo indispensabile un chiarimento sulle deleghe in materia che il governo deve attribuire e riteniamo auspicabile un rapido confronto tra i gruppi di maggioranza, tra le forze politiche nel loro complesso e ovviamente con le associazioni di categoria, che devono essere coinvolte in ogni decisione che si dovrà assumere", sottolineano in una nota comune il senatore di Fi e la deputata, Maurizio Gasparri e Deborah Bergamini.