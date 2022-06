Comunali, Salvini: "A Verona errore madornale di Sboarina" | Tosi: "Lo voterò, ma prima confronto con Forza Italia"

Le parole di Salvini

- Salvini ha quindi ribadito che "io avrei fatto l'apparentamento con Tosi e Forza Italia. Se qualcuno per logiche, rivalità o antipatie personali non lo ha fatto secondo me ha sbagliato". Alla domanda se servirebbe un intervento di Giorgia Meloni, il segretario della Lega si è limitato a rispondere che "il candidato sindaco è di FdI". "Io ho detto e stradetto cosa farei: l'accordo, partendo da nessuna simpatia personale per Tosi. Ma gli elettori hanno sempre ragione e se uno prende il 20% - ha concluso - vuol dire che ha buone idee. Se pensi di fare a meno di qualcuno rischi di perdere. Spero che ci ripensino".

Tosi: "Credo che voterò Sboarina, ma prima confronto on Forza Italia" -

Nella diatriba del centrodestra sul ballottagio a Verona si inserisce anche l'ex sindaco Flavio Tosi che fa un passo avanti verso Sboarina. Il 26 giugno "non andrò a votare per Tommasi, non per la persona ma perché non ha la capacità amministrativa che serve. Immagino che andrò a votare Sboarina, ma prima mi confronterò con Forza Italia per decidere quale linea tenere e cosa dire al nostro elettorato", ha affermato Tosi da poco entrato nelle file degli azzurri. "Tommasi parte dal 40%, e sulle ali dell’entusiasmo se lo ritrova tutto a votare al secondo turno. Al ballottaggio l’affluenza cala, per questo o ci si allea organicamente con tutto il centrodestra per avere anche dalla nostra parte lo stesso entusiasmo, oppure la possibilità di perdere è altissima. È un fatto matematico, ma ovviamente non è un mio auspicio. Sboarina agevola tantissimo la possibilità che vinca Tommasi", ha aggiunto Tosi che ha osservato: "La Meloni afferma con diritto di essere la leader del partito più forte del centrodestra, e si pone come leader del centrodestra, se ha questa ambizione legittima dovrebbe almeno controllare un suo candidato sindaco. Sboarina non si muove autonomamente, è un candidato sindaco di Giorgia Meloni".