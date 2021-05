Comunali Milano, Sala: "Meglio correre separati dal M5s"

IPA

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ritiene che, alle prossime comunali, sia meglio che il centrosinistra corra separato dal M5s. "Con il Movimento ne stiamo discutendo, anche amichevolmente - spiega l'attuale primo cittadino, che si ripresenta come candidato sindaco - e pensiamo che in questo momento sia meglio fare due proposte differenti perché in questi anni è stata anche diversa la proposta dell'idea di città".