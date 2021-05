Comunali, Meloni scrive a Salvini: mai veti da FdI, ora vediamoci

Ad aver posto veti sulle candidature alle amministrative di Roma e Milano non è stato Fratelli d'Italia, ma ora è necessario convocare un vertice e chiarirsi come coalizione. Sarebbero questi i punti centrali del messaggino che la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni avrebbe inviato al segretario della Lega, Matteo Salvini. Secondo fonti di FdI, però, dal Carroccio non è arrivata risposta.