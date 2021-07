Comunali, Letta: "Roma è battaglia importante, vinciamo e riparte Italia"

Twitter

"Sono qui perché per noi la battaglia di Roma, per riconquistarla e dare un futuro è la battaglia principale, la Capitale non merita la situazione in cui si trova da anni e per questo è la battaglia più importante di tutte le amministrative". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta alla festa dell'unità di Roma accanto al candidato sindaco del Pd, Roberto Gualtieri. "L'Italia riparte se riparte la sua capitale", ha aggiunto.