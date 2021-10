Comunali, il sindaco Sala: "A Milano un evento quasi storico"

Ansa

Commentando i primi risultati elettorali di Milano, il sindaco Beppe Sala ha detto: "Credo che in questa città quello che sta maturando sia un evento quasi storico: se questi numeri saranno confermati ho preso 40/50mila voti in più rispetto al 2016. Non si è astenuto chi crede in un'idea di città". I dati danno infatti il primo cittadino del capoluogo in netto vantaggio sugli sfidanti. Sala ha inoltre promesso: "Sarò il sindaco di tutti".